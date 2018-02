Bryant bate marca, enquanto Celtics e Pistons vencem de novo

O ala-armador Kobe Bryant deu para si mesmo o seu principal presente de Natal ao se tornar o jogador mais jovem ao alcançar os 20 mil pontos na carreira, enquanto o Boston Celtics e o Detroit Pistons deram seqüência a suas campanhas vitoriosas na Conferência Leste. O inspirado Golden State Warriors também teve um domingo muito positivo ao bater fora de casa o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Como de costume, Bryant bateu um novo recorde na NBA, ao se tornar o jogador mais jovem a alcançar os 20 mil pontos na carreira no triunfo de 95 a 90 do seu Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks no lendário ginásio de Madison Square Garden. O ala-armador dos Lakers brilhou alcançando na partida 39 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Desta forma, Bryant superou os 20 mil pontos antes dos 30 anos, feito alcançado por somente outros dois jogadores: Wilt Chamberlain e Michael Jordan. Pelos Lakers também merece menção o pivô Andrew Bynum, que com 13 pontos ajudou sua equipe a alcançar sua terceira vitória consecutiva e uma campanha com 17 vitórias 10 derrotas, a segunda melhor da Divisão do Pacífico. No duelo de líderes da Conferência Leste, o Boston Celtics bateu o Orlando Magic por 103 a 91 com uma grande atuação do trio formado por Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. Pierce voltou a ser o líder das ações de ataque dos Celtics ao conseguir 24 pontos, enquanto Garnett obteve um double-double de 21 pontos e 12 rebotes. Já Allen marcou pontos decisivos no final do confronto para garantir a segunda vitória consecutiva de seu time, que tem uma campanha de 22 vitórias e 3 derrotas, a melhor da NBA e da Divisão do Atlântico. Pelo Orlando, o ala-pivô Dwight Howard foi o melhor com 23 pontos, 14 rebotes e quatro assistências. Quem também triunfou nesta rodada foi o Detroit Pistons, que mostrou que é a equipe que tem o potencial necessário para derrotar o Celtics na Conferência Leste. Com uma boa atuação do ala-armador Richard Hamilton e dos alas Antonio McDyess e Rasheed Wallace, os Celtics derrotou com facilidade o inconsistente Houston Rockets por 94 a 82. Hamilton com 17 pontos liderou o ataque do Pistons, que teve McDyess com 12 pontos e 11 rebotes e Wallace com 14 pontos e 10 rebotes. O time de Detroit alcançou assim sua quinta vitória consecutiva para garantir uma campanha com 20 vitórias e 7 derrotas e se uniu aos Celtics como únicos times com 20 triunfos na temporada. Já o armador Baron Davis alcançou 27 pontos, 10 assistências e cinco rebotes e ajudou o Golden State Warriors a derrotar o Cleveland Cavaliers por 105 a 96. Além de Davis se destacou o ala Stephen Jackson, com 29 pontos, que ajudaram o Warriors a alcançar a terceira melhor campanha da Divisão do Pacífico com 16 triunfos e 12 derrotas. Por outro lado, o Cavaliers continua sem melhorar seu jogo e acabou derrotado mesmo contando com os 25 pontos, 8 assistências e cinco rebotes de LeBron James. O ala Carmelo Anthony marcou 30 pontos, pegou 12 rebotes e deu 2 assistências para comandar o Denver Nuggets à vitória de 106 a 105 diante do Sacramento Kings. Porém, foi o ala-armador lituano Linas Kleiza que garantiu o triunfo do Nuggets, que lidera a Divisão Noroeste, com uma jogada decisiva no final.