Bryant brilha, mas não evita derrota do Lakers em clássico O ala-armador Kobe Bryant marcou 50 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota do Lakers por 118 a 110 no clássico de Los Angeles contra o Clippers, em partida válida pela temporada regular da NBA. Bryant conseguiu pela nona vez na temporada a impressionante marca de 50 pontos em uma partida, feito conquistado anteriormente apenas pelo lendário Wilt Chamberlain. Já pelo Clippers o destaque ficou com o ala Corey Maggette, com 39 pontos, que foi muito bem auxiliado pelo também ala Elton Brand, que marcou 32. Com a vitória, o Clippers (38-40) consegue manter-se vivo na luta pelo oitavo lugar da Conferência Oeste, que agora divide com o Golden State Warriors. Além disso, o time ficou a apenas 1,5 jogo do Lakers (40-39), que ocupa a sétima posição da Conferência Oeste. Na outra partida desta noite, o Cleveland Cavaliers não encontrou dificuldades para vencer, em casa, o New Jersey Nets por 94 a 76, resultado que deixa a equipe do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão empatada com o Chicago Bulls no segundo lugar da Conferência Leste. Varejão, que esteve em quadra por 26 minutos pelo Cleveland, marcou um ponto, pegou seis rebotes, recuperou duas bolas e deu uma assistência. Mas o grande destaque do Cavaliers ficou com o ala LeBron James, com 35 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Com o resultado, o Cleveland (47-32), continua vivo na luta pela segunda melhor marca da Conferência Leste, onde o Detroit Pistons já garantiu o primeiro lugar. Se quiser ficar com a segunda posição, o Cavaliers terá de ganhar uma partida a mais que o Bulls, já que a equipe de Chicago leva vantagem na série entre os dois times durante a temporada regular. Pelo Nets (37-41), o ala-armador Vince Carter marcou 26 pontos e liderou o ataque da equipe, que precisa de pelo menos mais uma vitória para carimbar sua vaga nos playoffs pela Conferência Leste.