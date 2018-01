Bryant brilha na primeira vitória do Lakers nos playoffs O Los Angeles Lakers queria a primeira vitória na disputa melhor-de-sete dos playoffs da NBA contra o Phoenix Suns, e a única estratégia era contar com um show do ala-armador Kobe Bryant, que correspondeu às expectativas e marcou 45 pontos no triunfo de 95 a 89 contra o time do armador brasileiro Leandrinho. Após a surra de 126 a 98 no segundo jogo, o Lakers viu que só a qualidade individual de Bryant poderia dar resultado. Ele carregou o time nos ombros, com 15 cestas em 26 arremessos, inclusive 2 de 3 de três pontos, e 13 de 13 lances livres, além de seis rebotes, seis assistências, um toco e uma roubada de bola. Assim, o Lakers reagiu, depois de um primeiro quarto com parcial de 31-17 para o Suns, que provocou as vaias dos torcedores no Staples Center. Bryant sentiu o orgulho ferido e superou totalmente a defesa adversária. O Suns foi prejudicado pelos erros nos tiros decisivos, especialmente as tentativas de três pontos de Leandrinho, que havia comandado o ataque da equipe do Arizona nos dois primeiros jogos, mas não repetiu as boas atuações. Ele somou 20 pontos e cinco rebotes. Pelo Phoenix, o destaque ficou com o pivô Amare Stoudemire, com um ´double-double´ de 24 pontos e 10 rebotes, além de três assistências e dois tocos. Porém, mesmo com a derrota, o Suns tem vantagem de 2 a 1 na disputa. O quarto jogo será neste domingo, também no Staples Center, em Los Angeles.