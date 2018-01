Bryant brilha na vitória dos Lakers Kobe Bryant foi o destaque na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves, na madrugada desta terça-feira, por 105 a 96. Ele marcou 31 pontos, fez 4 assistências e 1 rebote. Chucky Atkins também colaborou com o triunfo dos Lakers, com 23 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Pelo lado dos Timberwolves, o destaque foi Kevin Garnett, com 23 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Nos demais jogos da rodada, o Boston Celtics bateu o Orlando Magic por 119 a 101, o Trail Portland Blazers ganhou do Philadelphia Sixers por 109 a 100, o Chicago Bulls venceu o Golden State Warriors por 94 a 85 e o Utah Jazz superou o San Antonio Spurs por 97 a 96.