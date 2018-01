Bryant brilha no Jogo das Estrelas A equipe do Oeste venceu a do Leste por 135 a 120 no chamado ?Jogo das Estrelas?, da NBA. Disputado na noite deste domingo, na Filadélfia, o jogo foi cercado de muita expectativa e juntou personalidades dentro e fora da quadra. A principal estrela da festa - que contou até com show de Elton John - não foi o ídolo local Allen Iverson, nem mesmo Michael Jordan, que voltava a disputar o Jogo pela primeira vez desde de 98, quando anunciou sua aposentadoria. O nome da noite foi Kobe Bryant, dos Los Angeles Lakers, que foi muito vaiado pela torcida, mas, talvez por isso mesmo, caprichou. Fez 31 pontos, obteve cinco rebotes e fez cinco assistências. Esta foi a primeira vez, desde 93, que um jogador marca mais de 30 pontos no Jogo das Estrelas.