Bryant chega a marca dos 19 mil pontos, mas Lakers perde O armador Kobe Bryant tornou-se o jogador mais jovem da história da NBA a chegar a marca dos 19 mil pontos. Ele marcou 39 pontos na derrota do seu time, o Los Angeles Lakers, para o Denver Nuggets por 111 a 105, na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília). O confronto válido pela temporada regular da ligar norte-americana de basquete foi realizada no Ginásio Staples Center, em Los Angeles. Bryant, que tem brilhado nas últimas partidas dos Lakers, fez 19.013 pontos desde que estreou na competição, há mais de dez anos. O jogador alcançou o feito com 28 anos e 223 dias de idade, em 776 partidas. Ele superou o lendário Michael Jordan, que tinha obtido a marca aos 29 anos e 62 dias. Com o resultado no Staples Center, os Nuggets, do pivô brasileiro Nenê, ocupam a sétima colocação da Conferência Oeste com 37 vitórias e 36 derrotas, o que deixa a equipe na zona de classificação para os playoffs. Já os Lakers, que perderam três das últimas quatro partidas, ocupam o oitavo posto, com 39 triunfos e 35 tropeços. O líder é o Dallas Mavericks, que, mesmo sem o alemão Dirk Nowitzki, bateu o Sacramento Kings por 97 a 93. Pelo lado da equipe do Colorado, o destaque da partida foi o ala Carmelo Anthony, com 31 pontos. Já o armador Allen Iverson conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 20 pontos e dar dez assistência. Atuando como titular, Nenê anotou 14 pontos e pegou seis rebotes. Já pelos Lakers, além de Bryant, o ala Lamar Odom também esteve bem na partida ao fazer 17 pontos, três a mais que Luke Walton. Em outro jogo da rodada, o Phoenix Suns bateu o Memphis Grizzlies por 116 a 111, fora de casa, graças as grandes atuações do armador brasileiro Leandrinho e do pivô Amare Stoudemire. O time do Arizona ocupa a segunda colocação na Conferência Oeste, enquanto o Memphis é o lanterna. O cestinha do confronto foi Stoudemire, que fez 27 pontos, três a mais que Leandrinho. Pelo lado dos Grizzlies, o pivô espanhol Pau Gasol anotou 23 pontos e pegou 11 rebotes, enquanto o ala Hakim Warrick registrou 22 pontos. Confira os demais resultados da rodada: Charlotte Bobcats 122 x 102 Washington Wizards Indiana Pacers 85 x 100 Detroit Pistons Miami Heat 92 x 89 Toronto Raptors San Antonio Spurs 110 x 91 Seattle SuperSonics Minnesota Timberwolves 88 x 101 Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks 101 x 119 New Orleans Hornets