Bryant chega à marca dos 50 pontos pela quarta vez seguida O ala-armador Kobe Bryant se tornou o segundo jogador na história da NBA a marcar pelo menos 50 pontos em quatro jogos consecutivos. Ele liderou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o New Orleans Hornets, por 111 a 105, pela temporada regular da NBA. Nos três jogos anteriores, Bryant fez 65, 50 e 60 pontos. Só Wilt Chamberlain superou essa marca, com sete jogos seguidos marcando pelo menos 50 pontos, na campanha 1961/1962. Além dos 50 pontos, Bryant pegou sete rebotes e deu uma assistência. O Lakers, com quatro vitórias seguidas, está em segundo lugar na Divisão Pacífico. O armador Chris Paul foi o destaque do Hornets, com 28 pontos e 12 assistências. Brasileiros em ação O ala Anderson Varejão foi o único vitorioso entre os três brasileiros na rodada desta sexta-feira da NBA, marcando cinco pontos para o Cleveland Cavaliers na vitória por 90 a 68 sobre o New York Knicks. Também com cinco pontos, o pivô Rafael Araújo, o Baby, não conseguiu evitar a derrota do Utah Jazz por 104 a 72 para o Los Angeles Clippers. Foram 18 minutos de ação, encestando dois de quatro arremessos de quadra. A menor pontuação foi a do ala Nenê, na derrota do Denver Nuggets, por 121 a 94, para o Toronto Raptors. Em 29 minutos, ele marcou três pontos, errando seus seis arremessos de quadra. Outros jogos desta sexta-feira Indiana Pacers 95 x 70 Miami Heat Orlando Magic 90 x 82 New Jersey Nets Philadelphia 76ers 106 x 97 Charlotte Bobcats Atlanta Hawks 100 x 102 Portland Trail Blazers Boston Celtics 95 x 109 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 90 x 89 Detroit Pistons Golden State Warriors 135 x 128 Washington Wizards Seattle Supersonics 85 x 82 Minnesota Timberwolves