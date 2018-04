Bryant comanda triunfo do Oeste no All-Star Game

Principal destaque do jogo, Bryant foi o cestinha com 37 pontos e ainda obteve 14 rebotes. "É ótimo estar aqui em casa e jogar na frente da torcida", disse Bryant, após receber o troféu de MVP. "Este será o meu último All-Star Game à frente desses torcedores".

Kevin Durant anotou 34 pontos e fez cinco cestas consecutivas quando a equipe da Conferência Leste reduziu uma desvantagem de 17 pontos para apenas dois quando faltavam 2 minutos e 34 segundos. Além disso, converteu os dois tiros livres finais do jogo após o Leste ficar três pontos atrás nos últimos instantes do jogo.

LeBron James comandou a reação do Leste e terminou a partida com 29 pontos, 12 rebotes e dez assistências para igualar o feito de Michael Jordan, que era até então o único jogador a conseguir um "triple-double" no All-Star Game. Amare Stoudemire também marcou 29 pontos, enquanto que Dwyane Wade, o MVP do jogo em 2010, deixou a partida com uma lesão no tornozelo após anotar 14 pontos.

Bryant igualou o recorde de Bob Petit, que era o único jogador a ser eleito quatro vezes o MVP do All-Star Game. Ele, porém, não fez pontos nos últimos 6 minutos e 48 segundos do duelo contra a equipe do Leste, que contou com a presença de sete jogadores de Boston Celtics e Miami Heat, consideradas como duas das maiores ameaças a impedir o tricampeonato do Lakers.

Apesar do triunfo, a Conferência Oeste segue em desvantagem na história do All-Star Game, com 24 vitórias e 36 derrotas para a equipe da Conferência Leste. A temporada 2010/2011 da NBA será retomada na terça-feira com a realização de nove partidas.