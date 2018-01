Bryant é dúvida para jogo do Lakers Los Angeles Lakers e Sacramento Kings disputam nesta sexta-feira a terceira partida das finais da Conferência Oeste da NBA, em Los Angeles, às 22 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Internacional. A série melhor-de-sete está empatada em 1 a 1 ? os dois primeiros jogos foram disputados em Sacramento, cujo time fez a melhor campanha na fase classificatória. Pelos Lakers, o técnico Phil Jackson não sabe se poderá contar com o armador Kobe Bryant, que foi acometido de um problema estomacal em Sacramento. O jogador acha que foi comida estragada. Ainda assim, fez 22 pontos na segunda partida. Com a derrota nesse jogo, o time de Los Angeles viu interrompida sua campanha de 12 vitórias seguidas como visitante ? um recorde. Ainda se recuperando, Kobe Bryant não conseguiu participar do treino do Lakers na quinta-feira e preocupa a torcida do time de Los Angeles. ?Obviamente Kobe não esteve em seu melhor dia?, disse Phil Jackson. ?Não há dúvida de que o time de Sacramento é bom, mas estamos muito confiantes de que vamos avançar para a final.?