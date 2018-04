Bryant é o mais votado para o All-Star Game da NBA

Esta será a 15ª vez que Bryant vai participar do All-Star Game. E o astro vai liderar a equipe da Conferência Oeste da NBA, que contará com a presença de quatro jogadores de equipes de Los Angeles, como aconteceu no ano passado. Ele jogará ao lado de Dwight Howard, seu companheiro no Lakers, Chris Paul e Blake Griffin, ambos do Clippers. Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, que foi o MVP da última edição do jogo festivo, completa o time.

A equipe titular da Conferência Leste da NBA contará com duplas do Boston Celtics e do Miami Heat após Kevin Garnett superar uma disputa acirrada com Chris Bosh na votação dos torcedores. Garnett e Rajon Rondo representarão o Celtics, enquanto LeBron James, o segundo jogador mais votado, e Dwyane Wade, serão os atletas do Heat. Carmelo Anthony, do New York Knicks, vai completar o quinteto.

Bryant venceu LeBron por apenas 7,8 mil votos e se tornou o jogador com mais indicações para ser titular no All-Star Game - 15 -, superando Shaquille O''Neal, Jerry West e Karl Malone. Já Garnett bateu Bosh por cerca de 25 mil votos. Curiosamente, o jogador do Boston jogará ao lado de Anthony, com quem se desentendeu em um recente confronto entre Celtics e Knicks.

Os sete jogadores reservas de cada equipe do All-Star Game da NBA serão definidos através de votação dos técnicos. Os nomes serão anunciados na próxima quinta-feira.