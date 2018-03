Bryant e O?Neal dão show e Lakers vencem Ao ver pelas atuações de Kobe Bryant e Saquille O?Neal, na madrugada deste sábado, pode-se afirmar com toda certeza que os Lakers voltaram a respirar nas semifinais da Conferência Oeste da NBA e vêm embalado para a próxima partida, domingo, dia 11. Liderado por sua estrelas, a equipe de Los Angeles venceu o San Antonio Spurs por 110 a 95 e diminuiu a diferença para 2 a 1 na série melhor-de-sete partidas. Com 39 pontos, Bryant foi o cestinha da equipe ao lado de O?Neal, este com 21 mais 16 rebotes e oito assistências. O astro dos Spurs, Tim Duncan, eleito o jogador mais valioso da liga norte-americana, anotou 28 pontos e fez 11 rebotes, insuficiente para reverter a desvantagem no placar.