Bryant lidera o Lakers em vitória surpreendente sobre Suns

Kobe Bryant anotou 16 pontos e 11 rebotes na brilhante vitória do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 119 x 98 na sexta-feira. Vladimir Radmanovic somou 19 pontos, e o muito criticado Lakers conseguiu um aproveitamento de 56,5 por cento dos arremessos de quadra para bater o atual campeão da Divisão do Pacífico. O brasileiro Leandro Barbosa, o Leandrinho, foi o cestinha do Suns (1 vitória -- 1 derrota) com 23 pontos. Steve Nash marcou 19 pontos, mas só conseguiu três assistências, além de perder a bola em cinco oportunidades. O Los Angeles (1 vitória -- 1derrota) se impôs com uma vantagem de 33 x 20 no primeiro quarto e aumentou sua margem para 95 x 67 no terceiro quarto. A diferença chegou a 33 pontos, 109 x 76, com uma enterrada de Andrew Bynum, quando faltavam 6:10 minutos para o fim do jogo. "Nós precisamos de vitórias como esta para chegarmos a outro nível", disse Bryant aos repórters. "Nós temos que vencer desta maneira, onde mostramos muita raça, jogamos forte e conseguimos uma grande vitória fora de casa. Ela mostra que temos muita vontade." Os reservas do Los Angeles marcaram 67 pontos, em partida que os torcedores do Suns vaiaram o time, que havia vencido 12 dos últimos 13 jogos contra o Lakers em Phoenix. Questionado se ele havia ficado chocado com a vitória, o técnico do Lakers Phil Jackson disse: "Eu não gosto da palavra que você usou, 'memorável' é uma boa palavra para usar, caso você queira mudar um pouco o que disse. "Foi algo memorável que aconteceu, especialmente se você olhar para a tabela. Você não espera que aconteça algo dessa maneira." * LeBron James converteu 13 de 28 arremessos e marcou 45 pontos na vitória em casa do Cleveland Cavaliers por 110 x 106 sobre o New York Knicks. * Kevin Garnett anotou 22 pontos e 20 rebotes e Paul Pierce contribuiu com 28 pontos na vitória fácil de um Boston Celtics, de cara nova, sobre o Washington Wizards por 103 x 83, em seu primeiro jogo na temporada. * Tim Duncan e Tony Parker marcaram 15 pontos cada um para ajudar o San Antonio Spurs a vencer sua terceira partida consecutiva, batendo o Sacramento Kings pot 96 x 80. * Carmelo Anthony marcou 33 pontos e Allen Iverson 24 na vitória do Denver Nuggets fora de casa sobre o Minnesota Timberwolves por 99 x 91. * Joe Johnson marcou 28 pontos e o Atlanta Hawks conquistou uma vitória em seu primeiro jogo da temporada pela primeira vez em nove anos. O Hawks bateu o Dallas Mavericks por 101 x 94. * O Detroit Pistons bateu o Orlando Magic pela nona vez consecutiva, em jogos das últimas duas temporadas, conseguindo o placar de 116 x 92 fora de casa, com 18 pontos de Chauncey Billups. * O Toronto Raptors passou fácil pelo New Jersey Nets com placar de 106 x 69.