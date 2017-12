Bryant lidera vitória dos Lakers Com 38 marcados por Kobe Bryant, o Los Angeles Lakers venceu o Utah Jazz por 100 a 96. O pivô Shaquille O?Neal fez mais 30 pontos para o time de Los Angeles. Juntos, Bryant e O?Neal marcaram quase 70% de todos os pontos dos Lakers na partida. Karl Malone foi o cestinha do Utah, com 26. Foi a quarta vitória dos atuais bicampeões da NBA, que já têm a melhor campanha desta temporada. Em outros jogos da rodada, o Golden State Warriors derrotou o Portland Trail Blazers por 96 a 86 e o Sacramento Kings, jogando em casa, venceu o San Antonio Spurs por 103 a 83.