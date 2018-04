Bryant marca 30 pontos e dá a vitória ao Lakers

O Houston Rockets desperdiçou 16 lances livres, o que foi fatal diante de um Kobe Bryant inspirado, que marcou 30 pontos para liderar a vitória por 93 a 90 do Los Angeles Lakers, nesta quarta-feira, pela temporada regular da NBA. Veja também: Nuggets vence e continua vice-líder na NBA Pistons impede primeira vitória do Warriors Boozer e Williams levam Jazz à quinta vitória na NBA O Lakers também esteve mal como equipe. Mas bastou o talento do seu ala-armador, que também somou oito rebotes e cinco assistências, para vencer fora de casa. O Rockets (6-3) perdeu o segundo jogo consecutivo. O pivô chinês Yao Ming foi o líder da equipe, com 26 pontos, 13 rebotes, cinco assistências e três roubadas de bola. Resultados desta quarta-feira: Atlanta Hawks 117 x 109 Charlotte Bobcats Cleveland Cavaliers 116 x 117 Orlando Magic Washington Wizards 103 x 90 Indiana Pacers Toronto Raptors 88 x 92 Utah Jazz Boston Celtics 91 x 69 New Jersey Nets Miami Heat 95 x 104 Seattle Supersonics New Orleans Hornets 95 x 76 Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks 102 x 99 Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 108 x 103 Sacramento Kings Denver Nuggets 110 x 93 Portland Trail Blazers Houston Rockets 90 x 93 Los Angeles Lakers Golden State Warriors 104 x 111 Detroit Pistons Los Angeles Clippers 84 x 81 New York Knicks