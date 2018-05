Bryant marca 44 pontos, e Lakers bate Warriors na NBA

O astro Kobe Bryant brilhou mais uma vez, e voltou a comandar o Los Angeles Lakers na NBA. Ele marcou 44 pontos e distribuiu 11 assistências na vitória por 124 a 118 sobre o Golden State Warriors, na noite de terça-feira. Foi a melhor pontuação do jogador na temporada 2009/2010.

Para levar o Lakers à 25.ª vitória em 31 jogos, Bryant contou com a valiosa ajuda de Pau Gasol. O espanhol anotou 27 pontos, pegou 12 rebotes e deu três tocos para assegurar o resultado que mantém a equipe com boa vantagem na ponta da Conferência Oeste.

Pelo Warriors, o destaque foi o ala Corey Maguette, com 25 pontos. O armador Monta Ellis marcou 22, e deu sete assistências. Com o resultado, a equipe mantém a péssima campanha na temporada, com apenas nove vitórias em 31 partidas, e a penúltima colocação no Oeste.

Na Conferência Leste, o destaque foi mais uma vez o Cleveland Cavaliers. Com 20 pontos de Maurice Williams e 14 de LeBron James, a equipe superou o Atlanta Hawks por 95 a 84, alcançando sua quinta vitória consecutiva.

O Cavaliers chegou a 25 vitórias em 33 jogos, e está na vice-liderança do Leste - o Boston Celtics ainda é o primeiro em aproveitamento, com 23 vitórias em 30 partidas.

NBA, resultados de 29/12

Atlanta Hawks 84 x 95 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 98 x 110 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 87 x 104 New York Knicks

Chicago Bulls 104 x 95 Indiana Pacers

Houston Rockets 108 x 100 New Orleans Hornets

San Antonio Spurs 117 x 99 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 124 x 118 Golden State Warriors

NBA, jogos de 30/12

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Charlotte Bobcats

New Jersey Nets x New York Knicks

New Orleans Hornets x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Phoenix Suns x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Los Angeles -Clippers

Sacramento Kings x Philadelphia 76ers