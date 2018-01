Bryant marca 50 e classifica Lakers para os playoffs O ala-armador Kobe Bryant marcou 50 pontos e levou o Los Angeles Lakers a garantir sua classificação para os playoffs da NBA, com a vitória sobre o Seattle Supersonics, neste domingo, por 109 a 98. A vitória ampliou ainda mais o desempenho do técnico Phil Jackson, que levou suas equipes aos playoffs em todos os seus 17 anos na NBA. Bryant conseguiu chegar à barreira dos 50 pontos ou mais em 21 ocasiões em sua carreira, o terceiro maior registro da história da NBA, atrás apenas do lendário Wilt Chamberlain, que atingiu a mesma marca 45 vezes na temporada 1961/62 e 30 vezes no ano seguinte. Já o Orlando Magic garantiu sua classificação na fase final da Liga ao vencer, em casa, o Boston Celtics por 88 a 86. O destaque do Magic ficou com o ala turco Hedo Turkoglu, com 20 pontos, enquanto o ala-armador Grant Hill e o armador Jameer Nelson contribuíram com 16 cada. O Orlando (38-42) não disputava os playoffs da NBA há quatro anos. A equipe garantiu a vaga em função da derrota do Indiana Pacers para o New Jersey Nets, que também se garantiu na fase final pela Conferência Leste. No clássico texano, o ala alemão Dirk Nowitzki e o ala-armador Devin Harris fizeram 21 pontos cada e levaram o Dallas Mavericks a bater o San Antonio Spurs por 91 a 86. A vitória permitiu ao Mavericks deixar sua marca em 66 vitórias contra 14 derrotas, empatando com a realizada pelo Milwaukee Bucks em 1970/71, na nona melhor marca na história da NBA. A derrota do San Antonio - a segunda nas últimas 14 partidas - deixa a equipe em terceiro na Conferência Oeste. Em franca ascensão, o Toronto Raptors conquistou sua sexta vitória ao derrotar, em casa, o New York Knicks por 107 a 105. O destaque dos canadenses ficou com o ala Chris Bosh, com 23 pontos, enquanto o ala-armador Anthony Parker e o ala Joey Graham marcaram 19 cada. O Raptors (47-33) já conquistou a vantagem de campo na primeira fase dos playoffs e confirmou a terceira melhor campanha da Conferência Leste. De quebra, o Toronto - que igualou sua melhor marca (47 vitórias) - conquistou nesta temporada seu primeiro título da Divisão Atlântico. A surpresa da rodada ficou com a vitória do Philadelphia Sixers sobre o Detroit Pistons por 102 a 91, com destaque para o ala-armador Willie Green, com 26 pontos. A partida foi encara como um amistoso entre as duas equipes, já que o Pistons (51-29) já conquistou o título da Conferência Leste e o Sixers (34-46) não tem chances de classificação à fase final. O ala Jason Richardson marcou 32 pontos e pegou 12 rebotes e o Golden State Warriors subiu para o oitavo lugar da Conferência Leste, ao vencer o Minnesota Timberwolves por 121 a 108. O Warriors (40-40) estava no nono lugar de sua Conferência, mas com a vitória e uma derrota do Los Angeles Clippers (39-41), que era oitavo. Aliás, o Clippers perdeu de 100 a 105 para o Sacramento Kings e caiu para o nono lugar. O Warriors tem a seqüência atual mais longa na NBA (12 temporadas) sem jogar os playoffs.