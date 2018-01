Bryant marca 50 pontos na vitória do Lakers sobre o Blazers O ala-armador Kobe Bryant chegou novamente à marca dos 50 pontos, e o ala Lamar Odom obteve um triple-double na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazers por 110 a 99. A vitória mantém o Lakers no sétimo lugar da Conferência Oeste, e, portanto, na zona de classificação para os playoffs, com 43 vitórias e 37 derrotas. Bryant chegou aos 50 pontos pela segunda vez no mês de abril e pela sexta vez na temporada, ao converter 17 de 28 arremessos de quadra - incluindo 5 de 10 de três pontos -, e 11 de 14 lances livres. O ala-armador obteve ainda seis rebotes e fez uma assistência. O pivô Kwame Brown marcou 20 pontos, e o ala Lamar Odom foi o jogador mais completo ao anotar 16 pontos, 12 rebotes e 12 assistências, obtendo um triple-double pela terceira vez nesta temporada e pelo segundo jogo consecutivo. Pelo Blazers, os destaquesforam o ala Travis Outlaw e o ala-armador Sebastian Telfair, ambos com 15 pontos marcados. A equipe de Portland tem a pior marca da liga nesta temporada, com 21 vitórias e 58 derrotas. Em Oakland, o brasileiro Leandrinho atuou como titular e marcou 20 pontos pelo Phoenix Suns, mas sua equipe saiu derrotada por 110 a 102 pelo Golden State Warriors. Outros resultados da rodada de sexta-feira na NBA: Chicago 103 x 101 Washington Indiana 89 x 77 Minnesota Toronto 108 x 103 Detroit New Orleans 104 x 105 Utah Miami 104 x 85 Philadelphia New York 80 x 97 Milwalkee Atlanta 110 x 115 Charlotte Boston 74 x 79 New Jersey Seattle 97 x 101 LA Clippers