Bryant supera 50 pontos pela 3.ª vez e Lakers bate Grizzlies O ala-armador Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, se tornou o quarto jogador na história da NBA a passar de 50 pontos em três atuações consecutivas. Nesta quinta-feira, ele comandou a equipe na vitória sobre o Memphis Grizzlies, por 121 a 119. Ao todo, o astro marcou 60 pontos, acertou 20 de 37 arremessos e fez 17 dos 18 lances livres. "Fico muito feliz de alcançar essa marca", contou Bryant, que se juntou a Michael Jordan, Wilt Chamberlain e Elgin Baylor. Bryant fez 50 pontos contra o Minnesota, no último domingo, e marcou 65 pontos, segunda maior marca de sua carreira, contra o Portland, em 16 de março. Jordan foi o último jogador a fazer pelos menos 50 pontos em três jogos seguidos, quando defendia o Chicago Bulls na temporada 1986/1987. Bryant e Jordan estão igualados com quatro atuações de 60 pontos em suas carreiras, enquanto Chamberlain tem 13. O Grizzlies não conseguiu deter o armador do Lakers durante a partida, e seus nove pontos seguidos durante 90 segundos no quarto período colocaram o Lakers em vantagem de 95 a 93. O Los Angeles havia perdido sete de seus últimos 10 jogos contra o Grizzlies, que pressionou até o final, tendo chegado ao último quarto perdendo por apenas 92 a 91. Lamar Odom acrescentou 20 pontos e 15 rebotes para o Lakers, enquanto Luke Walton anotou 11 pontos. Pau Gasol teve uma noite brilhante pelo Grizzlies, acertando 17 de 23 arremessos e terminando com 35 pontos e 15 rebotes, enquanto Mike Miller marcou 33 pontos. Outros resultados desta quinta-feira: New York Knicks 86 x 92 Portland Trail Blazers Chicago Bulls 109 x 108 Denver Nuggets Houston Rockets 91 x 85 Detroit Pistons Phoenix Suns 118 x 100 Sacramento Kings