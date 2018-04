Bryant tem triplo-duplo e Lakers vencem líder Raptors em Los Angeles

Depois de 19 anos de NBA, Kobe Bryant conseguiu, no domingo à noite, o 20.º triplo-duplo da carreira para tentar tirar o Los Angeles Lakers do buraco. O craque somou 31 pontos, 11 rebotes e 12 assistências e acabou sendo decisivo na vitória do Lakers sobre o Toronto Raptors, em casa, por 129 a 122, após uma prorrogação. O rival lidera a Conferência Leste.

Pela segunda vez seguida, Kobe perdeu a bola do jogo no tempo regulamentar. Na sexta-feira, contra o Minnesota, ele já havia falhado no arremesso decisivo, permitindo a vitória rival por um ponto. Neste domingo, ele tentou a infiltração e acabou bloqueado por Valanciunas. Menos mal que o jogo estava empatado em 109 a 109 e foi assim à prorrogação.

No tempo extra, Bryant anotou sete pontos em pouco mais de três minutos, colocou o Lakers à frente e permitiu à equipe reagir um pouco na tabela. O time da Califórnia segue na lanterna da Conferência Oeste, mas alcançou à quarta vitória, igualando-se ao Minnesota. No Leste, o Toronto vive situação diametralmente oposta: 13 vitórias, quatro derrotas e a liderança. Lucas Bebê ficou no banco, mas não jogou.

Em Boston, o San Antonio Spurs contou com o retorno do técnico Gregg Popovich, afastado de dois jogos por conta de uma pequena cirurgia, para vencer o Celtics por 111 a 89. Tiago Splitter, machucado, não participou de uma partida em que cinco jogadores do Spurs marcaram entre 12 e 18 pontos. Atual campeão, o San Antonio é quinto no Oeste.

Outro jogo de gigantes aconteceu em Nova York, onde o Miami Heat venceu o Knicks por 86 a 79. Dwyane Wade voltou depois de sete jogos afastado por lesão muscular e comandou o triunfo do time da Flórida com 27 pontos. Carmelo Anthony até foi melhor, com 31, mas não encontrou respaldo nos companheiros. Exceção a Amare Stoudemire, mais ninguém passou dos 10 pontos no time da casa.

Líder do Oeste, o Memphis Grizzlies venceu mais uma, chegou ao 15.º triunfo e confirmou a melhor campanha da temporada. Em Sacramento, venceu o Kings por 97 a 85 com todos os cinco titulares fazendo mais de 10 pontos. Zach Randolph ainda pegou 12 rebotes, fechando a partida com duplo-duplo.

Em Detroit, Leandrinho participou de 12 minutos de partida e contribuiu com oito pontos na vitória do Golden State Warriors sobre o Detroit Pistons por 104 a 93. Vice-líder no Oeste, o Warriors venceu as últimas nove e também só perdeu dois jogos na temporada - tem, porém, um triunfo a menos que o Grizzlies.

Confira os resultados deste domingo na NBA:

Boston Celtics 89 x 111 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 84 x 102 Chicago Bulls

Detroit Pistons 93 x 104 Golden State Warriors

Sacramento Kings 85 x 97 Memphis Grizzlies

New York Knicks 79 x 86 Miami Heat

Phoenix Suns 90 x 93 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 107 x 93 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 129 x 122 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Washington Wizars x Miami Heat

Utah Jazz x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves