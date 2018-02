Bucks batem Warriors na NBA Duas das equipes que disputam a última vaga nos playoffs da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete (NBA) fizeram um jogo de arrepiar na madrugada deste domingo. Com uma importante ajuda da torcida, o Milwaukee Bucks derrotou o time do Golden State Warrior por 138 a 133, na prorrogação. Gary Payton marcou uma cesta de três pontos para o time da casa nos últimos segundos do tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação. Aí, Sam Cassel marcou cinco lances livres seguidos nos últimos dezoito segundos de jogo, o que decretou a vitória dos Bucks. E de nada adiantaram os quarenta pontos marcados por Antawn Jamison pelos Warriors, seu recorde na temporada. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 98 x 107 Toronto Raptors Cleveland Cavs 89 x 115 Memphis Grizzlies Miami Heat 92 x 98 Denver Nuggets Chicago Bulls 97 x 103 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 101 x 77 Utah Jazz Houston Rockets 83 x 71 New Jersey Nets Portland TrailBlazers 94 x 80 Indiana Pacers