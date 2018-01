Bucks chegam mais perto dos playoffs O Milwaukee Bucks venceu em casa o Houston Rockets por 106 a 99 e se distanciou ainda mais do Washington Wizards, o principal rival dos Bucks na conquista da oitava vaga da Conferência Leste para a fase decisiva da NBA. Restando 13 rodadas para o fim da primeira fase, o Milwaukee tem 37 vitórias e 39 derroras. Os Wizards, que foram derrotados pelo Sacramento Kings por 105 a 99, somam 34 vitórias e 40 derrotas. Sam Cassell foi o cestinha dos Bucks, com 20 pontos, seguido por Gary Payton e Toni Kukoc, ambos com 18 pontos cada. Com a segunda derrota consecutiva, o Houston pode estar dizendo adeus à classificação na Conferência do Oeste. A equipe tem 38 vitórias e 38 derrotas e está em nono lugar, com uma vitória a menos que o oitavo colocado, o Phoenix Suns. A boa notícia, para os Rockets, foi a derrota do Seattle SuperSonics diante do Minnesota por 91 a 86. Os Sonics estão em décimo lugar, com 36 vitórias. A derrota dos Rockets garantiu o Portland Trailblazers nos playoffs. Outros resultados desta quarta: Boston 90 x 62 Miami Philadelphia 108 x 101 Chicago Indiana 103 x 82 Cleveland Toronto 89 x 78 Detroit San Antonio 105 x 87 Memphis New Orleans 106 x 97 New Jersey New York 83 x 75 Denver