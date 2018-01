Bucks derrotam os Wizards na NBA O Milwaukee Bucks derrotou na noite desta quinta-feira o Washington Wizards por 97 a 90 e manteve a quarta posição da Divisão Central da NBA, com 23 vitórias e 22 derrotas. O cestinha foi Sam Cassell, com 31 pontos. O astro Michael Jordan encabeçou os Wizards, com 24 pontos. Foi a segunda derrota consecutiva do Washington, que está em quinto lugar da Divisão do Atlântico, com 22 vitórias em 47 jogos. Além da derrota, os Wizards perderam Jerry Stackhouse. Ele voltou a sentir a virilha e deve ficar fora das próximas partidas. Stackhouse marcou apenas 5 pontos, nos 22 minutos que jogou. Outros jogos desta quinta: Dallas 112 x 109 Minnesota Sacramento 95 x 77 Seattle