Bucks e Magic garantem vagas nos playoffs Milwaukee Bucks e Orlando Magic garantiram matematicamente as duas últimas vagas para os playoffs da Conferência Leste da liga norte-americana de basquetebol, a NBA, ao vencer seus respectivos compromissos na noite desta sexta-feira. As duas importantes vitórias foram conseguidas jogando fora dos seus domínios. Os Bucks passaram pelo fraco Toronto Raptors, com um placar apertado de 105 a 103. Já o Magic da Flórida contou com a grande partida de Tracy McGrady , que marcou 35 pontos, para derrotar o Indiana Pacers por 98 a 86. Além de Bucks e Magic, Detroit Pistons, New Jersey Nets, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, New Orleans Hornets e Boston Celtics são os demais times classificados para os playoffs da Conferência Leste. Já na Conferência Oeste, os classificados são: San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland TrailBlazers, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves e Utah Jazz. A última vaga ainda está sendo disputada por Phoenix Suns, Houston Rockets e Seattle SuperSonics. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 109 x 89 Cleveland Cavs New York Knicks 108 x 103 Philadelphia 76ers Miami Heat 87 x 91 Washington Wizards Minnesota Timberwolves 106 x 90 Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies 96 x 93 Portland TrailBlazers New Orleans Hornets 93 x 89 Detroit Pistons Chicago Bulls 95 x 86 New Jersey Nets San Antonio Spurs 94 x 86 Seattle SuperSonics Utah Jazz 95 x 92 Dallas Mavericks Phoenix Suns 117 x 101 Golden State Warriors Sacramento Kings 105 x 103 Denver Nuggets