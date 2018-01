Bucks empatam a série com Nets na NBA Mesmo jogando fora de casa, nesta terça-feira, o Milwuakee Bucks surpreendeu o favorito New Jersey Nets e venceu por 88 a 85. Agora, a série melhor-de-sete partidas entre as duas equipes, pelas quartas-de-final da Conferência Leste da NBA, está empatada por 1 a 1. O próximo confronto entre as duas equipes acontece na quinta-feira, em Milwaukee. Dono da segunda melhor campanha do Leste na temporada regular (atrás apenas do Detroit Pistons), o New Jersey tinha vencido o primeiro jogo dos playoffs por 109 a 96. Jogando novamente em casa, os atuais vice-campeões da NBA (perderam o título de 2001/2002 para os Lakers) esperavam outra vitória para viajar com tranqüilidade a Milwaukee. Mas os Bucks, liderados por Gary Payton, levaram a melhor. Os Nets até que tiveram a chance de levar a partida para a prorrogação, mas Jason Kidd desperdiçou o arremesso nos segundos finais. Mesmo assim, ele contribuiu com 17 pontos, 8 assistências e 7 rebotes para o seu time. O cestinha do New Jersey foi Kenyon Martin, com 22 pontos - pegou também 12 rebotes. Com 7 assistências e 22 pontos, Gary Payton foi fundamental para a boa vitória dos Bucks. Além dele, Sam Cassell, com 21 pontos, e Tim Thomas, que fez 18, tiveram boa participação na equipe de Milwaukee. Lakers - O Los Angeles Lakers não conseguiu repetir a mesma atuação do último domingo e deixou o Minnesota Timberwolves empatar a série melhor-de-sete por 1 a 1. Os Timberwolves venceram em casa por 119 a 91. A superioridade dos anfitriões ficou clara durante toda a partida. Os Timberwolves terminaram todos os quartos na liderança. Troy Hudson liderou o ataque do Minnesota, com 37 pontos. As próximas duas partidas, dia 24 e 27 de abril, acontecem em Los Angeles.