Bucks ganha o 2º jogo contra Hornets O Milwaukee Bucks derrotou o Charlotte Hornets por 91 a 90 e agora, vence por 2 a 0 a série melhor-de-sete jogos pelas semifinais da Conferência Leste da NBA. Jogando em casa, o Bucks manteve sempre a partida sob controle, com uma boa vantagem, mas no final do último quarto, o Hornets encostou no placar. Com uma cesta de P. J. Brown quando faltavam 27 segundos para o final, a equipe de Charlotte diminuiu a vantagem do adversário para 1 ponto. Mas, a equipe da casa soube manter a posse de bola e garantiu a vitória. O destaque da partida desta terça-feira foi o armador Ray Allen, que marcou 28 pontos para o Milwaukee Bucks. Agora, a série vai para Charlotte, onde acontecem os dois próximos jogos, dias 10 e 13.