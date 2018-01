Bucks, Lakers e Spurs vencem na NBA O Milwaukee Bucks derrotou na noite desta quinta-feira o Seattle SuperSonics por 97 a 91 e manteve a terceira posição da Divisão Central, com 25 vitórias e 23 derrotas. Ray Allen foi o cestinha dos Bucks, com 27 pontos. Para o Seattle, o resultado elevou para três o número de derrotas consecutivas. A equipe está na penúltima posição da Divisão do Pacífico, ao lado do Golden State Warriors, com 21 vitórias em 48 jogos.