Bucks vence Clippers e dá um salto na Divisão Central

O ala-armador Michael Redd marcou 25 pontos e ajudou a quebrar a seqüência de derrotas do Milwaukee Bucks, que venceu por 87 a 78 o Los Angeles Clippers. O Bucks (8 vitórias e 8 derrotas), que vinha de quatro derrotas consecutivas, pulou do quarto para o segundo lugar na classificação da Divisão Central. O time tinha perdido seus cinco últimos confrontos com o Clippers. O pivô australiano Andrew Bogut somou 19 pontos e 12 rebotes. O Clippers (6 vitórias e 10 derrotas) já soma seis derrotas seguidas, após um início de campanha com quatro vitórias consecutivas. O ala Corey Maggette liderou o ataque, com 20 pontos.