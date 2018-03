Bucks vencem Hornets e avançam na NBA Depois de uma série muito equilibrada com o Charlotte Hornets, o Milwaukee Bucks conseguiu se classificar neste domingo para as finais da Conferência Leste da NBA. Jogando em casa, os Bucks venceram por 104 a 95 e fecharam em 4 a 3 o duelo melhor-de-sete jogos. O outro finalista sai do confronto entre Philadelphia 76?ers e Toronto Raptors. No jogo deste domingo, o destaque do Bucks foi o trio formado por Ray Allen, Glenn Robinson e Sam Cassell. Robinson foi o cestinha, com 29 pontos. Allen garantiu outros 28 e Cassell, além dos 17 pontos, deu 13 assistências. Pelo lado do Hornets, o melhor foi Baron Davis, com 29 pontos marcados.