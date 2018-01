Bulls abre 3 a 0 sobre o Heat e está perto das semifinais A superioridade do Chicago Bulls sobre o Miami Heat voltou a ficar evidente com a vitória por 104 a 96, fora de casa, no terceiro jogo da fase final, que estabeleceu uma vantagem de 3 a 0. O Bulls agora está a apenas uma vitória da vaga nas semifinais da Conferência Leste. Se vencer o quarto jogo dos playoffs, no domingo, em Miami, estará classificado. Nenhuma equipe com desvantagem de 3 a 0 numa série melhor de sete já conseguiu virar para 4 a 3. O ala-armador Ben Gordon, o ala sudanês Luol Deng e o armador Kirk Hinrich marcaram juntos 73 pontos e lideraram o ataque do Bulls. Gordon voltou a ser o cestinha, com 27 pontos. Deng, que fez 24, capturou 11 rebotes. Hinrich somou 22 pontos e seis rebotes. O Heat, que no ano passado eliminou o Bulls, desta vez ficou limitado à ação do ala-armador Dwyane Wade. Ele anotou 28 pontos, nove rebotes, cinco assistências e três roubadas de bola. Mas isso não foi suficiente para superar um adversário bem melhor. Nem o pivô Shaquille O´Neal, que fez 23 pontos, pegou 13 rebotes e deu dois tocos, salvou o Heat.