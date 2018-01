Bulls amplia vantagem sobre o Wizards Em noite inspirada, Kirk Hinrich comandou o ataque do Chicago Bulls na vitória sobre o Washington Wizards por 113 a 103. Foi a segunda vitória do Bulls na série melhor de sete que disputa com o Wizards. Hinrich fez 21 dos seus 34 pontos no período final, quando o Bulls superou a boa atuação do Wizards e definiu a partida. O próximo jogo da série será sábado, em Washington.