Bulls aproveita desfalques do Cavaliers e vence em Cleveland

LeBron James se lembrou na noite de quarta-feira de como era ser o único astro do Cleveland Cavaliers e não deve ter gostado. Sem as companhias de Kyrie Irving e Kevin Love e ainda com problemas de saúde, ele não conseguiu evitar a derrota, em casa, por 106 a 94 para o Chicago Bulls, que contou com mais uma atuação decisiva de Jimmy Butler.

Após marcar 52 pontos no compromisso anterior, diante do Charlotte Hornets, Butler fez 20 na noite de quarta, mas 14 deles no último quarto. Doug McDermott acrescentou 17 pontos pelo Bulls, que acertou 13 arremessos de três, a sua maior cifra nesta temporada.

LeBron, que vinha sofrendo com um resfriado nos últimos dias, chegou a ser dúvida para o duelo. Sem os seus principais parceiros em quadra, ele jogou por 37 minutos, com 31 pontos, oito rebotes e sete assistências pelos líderes da Conferência Leste. O brasileiro Cristiano Felício ficou por 11 minutos em quadra, com seis rebotes e um ponto pelo Bulls, o oitavo colocado do Leste.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

WARRIORS VENCE COM SHOW DE DURANT E CURRY

O Golden State Warriors superou o Portland Trail Blazers por 125 a 117, em casa, na noite de quarta, com grande atuação dos seus dois principais jogadores. Stephen Curry marcou 35 pontos, tendo convertido cinco arremessos de três, enquanto Kevin Durant anotou 30 pontos e deu três tocos.

Zaza Pachulia registrou 13 pontos, um a menos do que Klay Thompson pelo Warriors, que conseguiu a nona vitória consecutiva como mandante e lidera a Conferência Oeste. C.J. McCollum terminou com 35 pontos para o Blazers, que não contou com Damian Lillard e está em nono lugar no Oeste.

OUTROS JOGOS

Com 28 pontos de Austin Rivers, o Los Angeles Clippers reverteu uma vantagem de 12 pontos do Memphis Grizzlies para superá-lo por 115 a 106, em casa, obtendo a segunda vitória consecutiva para o quarto colocado do Oeste.

Jamal Crawford marcou 22 pontos e DeAndre Jordan acumulou 20 rebotes e 18 pontos pelo Clippers, agora com quatro triunfos e nove derrotas sem Blake Griffin e Chris Paul. Marc Gasol terminou a noite com 23 pontos e Mike Conley acumulou 17 pontos e 12 assistências pelo Clippers, o sétimo colocado do Oeste.

O Charlotte Hornets encerrou uma sequência de 11 tropeços diante do Oklahoma City Thunder e pôs fim a um jejum de dois jogos sem vitórias ao superar o oponente por 123 a 112, em casa, na noite de quarta. Nicolas Batum foi o destaque do quarto colocado do Leste ao marcar 28 pontos.

Russell Westbrook finalizou o duelo com 33 pontos e 15 rebotes, mas ficou a duas assistências de chegar ao 17º "triple-double" nesta temporada pelo Thunder, o sexto colocado do Oeste. Enes Kanter anotou 22 pontos pelo time de Oklahoma.

Com uma cesta de Giannis Antetokounmpo no estouro do cronômetro, o Milwaukee Bucks superou o New York Knicks por 105 a 104, fora de casa. O grego roubou a bola de Derrick Rose a 8s6 do fim e ainda converteu o arremesso decisivo, fechando o duelo com 27 pontos e 13 rebotes. Carmelo Anthony terminou a noite com 30 pontos, 11 rebotes e sete assistências pelo Knicks, que perdeu o sexto jogo consecutivo.

Já o Miami Heat superou o Sacramento Kings por 107 a 102, fora de casa, encerando uma série de seis derrotas. O rival não poderia ser melhor para o time da Flórida, que ganhou 16 dos últimos 17 duelos diante da equipe californiana. Tyler Johnson marcou 23 pontos pelo antepenúltimo colocado do Leste. O Kings está em oitavo lugar no Oeste.

No outro jogo da rodada, o Atlanta Hawks bateu o Orlando Magic por 111 a 92, fora de casa.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Utah Jazz

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x San Antonio Spurs