Bulls derrota Heat e empata série dos playoffs da NBA Com 24 pontos do ala argentino Andrés Nocioni, o Chicago Bulls superou em casa o Miami Heat por 93 a 87 e empatou em 2 a 2 a série entre as duas equipes, pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA. A quinta partida da série melhor-de-sete acontece na próxima terça-feira, no American Airlines Arena de Miami. O sexto jogo, se necessário, acontece no United Center de Chicago. Além dos 24 pontos, Nocioni conseguiu ainda sete rebotes e uma assistência. Outros jogadores a ajudarem o Bulls foram o ala-armador Ben Gordon e o armador Kirk Hinrich, respectivamente com 23 e 21 pontos. Pelo Heat, o ala Antoine Walker foi o cestinha, com 21 pontos, seguido do ala-armador Dwyane Wade, que anotou 20. O pivô Shaquille O´Neal, por sua vez, teve atuação apagada, com 16 pontos e oito rebotes.