Bulls diminui vantagem do Wizards e Nenê se desentende e acaba expulso

CHICAGO - O Chicago Bulls reagiu no confronto com o Washington Wizards pela primeira rodada dos playoffs da NBA e diminuiu a sua desvantagem na série para 2 a 1 na noite de sexta-feira. Após perder os dois primeiros jogos em casa, o Bulls reagiu como visitante ao bater o time do pivô brasileiro Nenê Hilário por 100 a 97.

Mike Dunleavy brilhou pelo Bulls com 35 pontos, incluindo oito arremessos de três convertidos em dez tentativas. Já Jimmy Butler fez uma cesta de três pontos crucial a 24 segundos do fim do duelo. Bradley Beal anotou 25 pontos pelo Wizards, dois a mais do que John Wall, enquanto Trevor Ariza fez 16 pontos e obteve 11 rebotes e Marcin Gortat somou 13 pontos e 11 rebotes. Já Nenê acabou sendo expulso de quadra no começo do último quarto.

Após fazer uma cesta em um contra-ataque, o brasileiro deu um encontrão, em Butler, que revidou. Os dois, então, trocaram insultos, cabeça a cabeça, com Nenê segurando com as mãos o pescoço do oponente. Depois disso, apenas o brasileiro foi expulso. O quarto duelo da série será disputado neste domingo, novamente em Washington.

Também na noite de sexta-feira, o Houston Rockets conseguiu a sua primeira vitória nos playoffs e diminuiu a vantagem do Portland Trail Blazers para 2 a 1 ao superar o oponente por 121 a 116, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação. James Harden teve a sua maior produção ofensiva em um duelo de pós-temporada, com 37 pontos, e Dwight Howard somou 24 pontos e 14 rebotes.

O Rockets chegou a ter uma vantagem de 11 pontos no último quarto, permitiu a reação do Blazers, mas acabou garantindo a sua vitória no tempo extra. Damian Lillard liderou a produção ofensiva do time de Portland, anotando 30 pontos, quatro a mais do que Nicolas Batum. Já LaMarcus Aldridge somou 23 pontos e dez rebotes. As equipes voltam a se enfrentar neste domingo, novamente em Portland.

BROOKLYN NETS

O Brooklyn Nets abriu 2 a 1 a na série contra o Toronto Raptors ao vencer o time canadense por 102 a 98, em Nova York. Joe Johnson anotou 29 pontos para o Nets e Deron Williams marcou 22. DeMar de Rozan foi o cestinha da partida, com 30 pontos pelo Raptors e Jonas Valenciunas somou dez pontos e dez rebotes. O quarto jogo da série está marcado para este domingo em Nova York. Os playoffs da NBA prosseguem neste sábado com a disputa de quatro partidas.

O Atlanta Hawks, em vantagem de 2 a 1, recebe o Indiana Pacers, o Dallas Mavericks encara em cas o San Antonio Spurs, em série que está empatada por 1 a 1, o Miami Heat visita o Charlotte Bobcats após vencer as duas primeiras partidas e O Memphis Grizzlies duela em casa com o Oklahoma City Thunder, em busca da terceira vitória no quarto jogo do confronto.