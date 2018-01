Bulls e Lakers seguem caminhos opostos na NBA A reta final da temporada regular da NBA colocou duas das três dinastias do basquete profissional americano em caminhos opostos: o Chicago Bulls, cada vez mais vencedor, e o Los Angeles Lakers, que só conhece derrotas. O Bulls deu um passo importante na briga pelo segundo lugar da Conferência Leste ao vencer, em casa, o Charlotte Bobcats por 100 a 81. O destaque do Chicago ficou com o ala-armador Ben Gordon, com 20 pontos, enquanto o armador Kirk Hinrich marcou outros 18. Para conseguir o segundo lugar de sua Conferência, o que dá a vantagem ao time nos playoffs, o Bulls precisa vencer suas duas partidas restantes na temporada ou torcer por tropeços do Cleveland Cavaliers e do Toronto Raptors. Com o resultado, o Chicago fica com vantagem de 0,5 jogo sobre o Cavaliers e de 1,5 sobre o Raptors. Além disso, o Bulls leva vantagem nos confrontos diretos contra essas duas equipes. Enquanto isso no oeste, o Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho, agravou ainda mais a crise do Los Angeles Lakers, ao bater a equipe californiana por 93 a 85. Leandrinho, que jogou 34 minutos, marcou oito pontos, pegou um rebote, deu uma assistência e recuperou uma bola. O brasileiro converteu 3 de 10 arremessos de campo, incluindo 2 de 5 de três pontos. Mas o grande destaque do Suns ficou com o armador canadense Steve Nash, com 26 pontos e 14 assistências. O Phoenix (60-19), que venceu sua quarta partida consecutiva, alcançou pela terceira vez em sua história a marca das 60 vitórias. Já do lado do Lakers, a classificação para os playoffs parece cada vez mais ameaçada. A derrota foi a quarta consecutiva da equipe que, com campanha de 40-40, está com a vantagem de apenas 0,5 jogo sobre o seus rivais do Los Angeles Clippers e o Golden State Warriors, ambos com a marca de 39-40, na luta pela sétima e oitava vaga da Conferência Oeste para os playoffs. No caminho oposto ao do Lakers está o seu rival Clippers, que continuou vivo na briga por uma vaga para os playoffs ao derrotar o Portland Trail Blazers por 107 a 89. O ala-armador Cuttino Mobley ficou com o destaque do Clippers, com 22 pontos, enquanto o ala Elton Brand marcou outros 20. Com a vitória, o Clippers entra de vez na briga por uma das vagas para os playoffs pela Conferência Oeste. O Golden State Warriors também deixou a quadra como vencedor ao bater o Sacramento Kings por 125 a 105 em um duelo de californianos. O Warriors foi liderado pelo armador Baron Davis, com 25 pontos. Outros resultados da NBA: Toronto Raptors 87 x 84 Detroit Pistons Atlanta Hawks 85 x 98 Washington Wizards Boston Celtics 102 x 104 Milwaukee Bucks New Jersey Nets 100 x 86 New York Knicks New Orleans Hornets 105 x 107 Denver Nuggets Miami Heat 100 x 96 Indiana Pacers Minnesota Timberwolves 91 x 110 San Antonio Spurs Dallas Mavericks 89 x 104 Utah Jazz