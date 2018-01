Bulls e Nets vencem e saem na frente pelos playoffs da NBA Com Dwyane Wade jogando no sacrifício, com dores crônicas no joelho e ombro esquerdo, o Miami Heat não suportou a pressão do Chicago Bulls e perdeu a primeira partida da melhor de sete, válida pela primeira rodada dos playoffs da NBA por 96 a 91. O cestinha da partida foi o ala Luol Deng, com 33 pontos. O jogador ainda pegou oito rebotes, sendo que um deles foi determinante para a vitória da sua equipe. Faltando 18 segundos para o final da partida, o Bulls vencia por apenas um ponto de diferença, quando o ala Andres Nocioni, do Heat, errou uma bandeja e a bola sobrou para Deng. Outro jogador que se destacou foi o armador Ben Gordon, que fez um ´double-double´ (dois dígitos em duas categorias), com 24 pontos e 11 rebotes. O Chicago ainda contou com 14 rebotes do pivô Ben Wallace, famoso por se destacar nesse tipo de jogada. Mesmo com as limitações físicas, Dwyane Wade foi o destaque do Heat, anotando 21 pontos. O pivô Shaquille O´Neal marcou outros 19, enquanto Antoine Walker fez mais 20. O próximo jogo da série melhor de sete partidas será disputado nesta terça-feira, também em Chicago. Em outro jogo deste sábado o New Jersey Nets foi a Toronto e venceu o Raptors também por 96 a 91, revertendo a vantagem do mando de quadra. O armador Jason Kidd, foi o destaque do time visitante com 15 assistências. O cestinha do jogo foi o ala Richard Jefferson, do Nets, com 28 pontos e cinco rebotes, seguido por Vince Carter, ex-Raptors, com 16 pontos, sete rebotes e três assistências. Os destaques do Raptors, foram o ala Chris Bosh e o armador T.J. Ford, respectivamente com 22 e 21 pontos. A segunda partida entre Nets e Raptors acontece na próxima terça-feira, novamente em Toronto.