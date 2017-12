Bulls perde e mantém lanterna na NBA O Chicago Bulls perdeu nesta terça-feira mais uma partida na NBA. Esta foi a 19ª derrota em 23 partidas. Os Bulls foram derrotados por 102 a 84 pelo Cleveland. Outra equipe que também vai mal é o Miami Heat. Com 18 derrotas em 23 jogos, o Miami foi derrotado pelo Utah por 95 a 56. Essa foi a quarta mais baixa pontuação na história da NBA. Karl Malone e Danyell Mashall marcaram 21 pontos cada um para o Utah. Confira os outros resultados desta terça-feira: New York 100 x 95 Charlotte; Indiana 103 x 100 Atlanta; Milwaukee 114 x 105 Memphis; Dallas 107 x 103 Minnesota; LA Clippers 96 x 92 Phoenix; Portland 101 x 92 Houston; San Antonio 102 x 93 Denver; Sacramento 102 x 98 Detroit. A partida entre o Philadelphia e Boston foi disputada na segunda-feira. Vitória do Philadelphia por 99 a 83.