Bulls sai na frente nos playoffs O novato Ben Gordon saiu do banco para ser o grande destaque no ataque do Chicago Bulls, que venceu ontem à noite o Washington Wizards, por 103 a 94, na estréia nos playoffs. Gordon fez 12 de seus 30 pontos no último período. O ala argentino Andrés Nocioni também se destacou, fazendo 25 pontos e pegando 18 rebotes.