Bulls supera Celtics em casa com grande atuação de Jimmy Butler

Na última rodada da NBA antes da pausa para o All-Star Game, o Chicago Bulls deu uma demonstração de força ao superar o Boston Celtics por 104 a 103, em casa, nesta quinta-feira, em noite de duelo entre Isaiah Thomas e Jimmy Butler, que definiu o triunfo ao converter dois tiros livres nos instantes finais do jogo.

Butler e Thomas terminaram a partida com 29 pontos e sete assistências cada para suas respectivas equipes. Al Horford ainda tentou acertar um arremesso para o Celtics, mas não teve sucesso.

Assim, o Bulls, em sétimo lugar na Conferência Leste com 28 triunfos em 57 partidas, conseguiu a segunda vitória seguida sobre um forte oponente - antes, havia batido o Toronto Raptors. Já o Celtics ocupa a segunda posição com 37 vitórias em 57 duelos.

Bobby Portis teve sua maior produção ofensiva nesta temporada com 19 pontos pelo Bulls, que converteu seus 22 tiros livres no jogo. Robin López acabou o jogo com 15 pontos e oito rebotes, e Taj Gibson contribuiu com 12 pontos e nove rebotes.

Thomas acertou oito de 18 arremessos de quadra e seus nove tiros livres no seu 41º jogo seguido com ao menos 20 pontos, sequência que supera o recorde anterior da equipe, imposto por John Havlicek durante a temporada 1971/1972.

Kelly Olynyk registrou 17 pontos e sete rebotes pelo Celtics, que vinha embalado por quatro vitórias seguidas e havia triunfado em 11 dos últimos 12 jogos, mas caiu diante do Bulls, que não contou com Dwyane Wade e Paul Zipser. O brasileiro Cristiano Felício somou cinco rebotes e quatro pontos em 15 minutos.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, o Washington Wizards conquistou a quarta vitória consecutiva ao superar o Indiana Pacers por 111 a 98, fora de casa. O time da capital dos Estados Unidos está em ótimo momento, com 18 triunfos e 5 derrotas em 2017. No campeonato, são 34 vitórias em 55 jogos, o que o deixa em terceiro lugar na Conferência Leste.

Além disso, na noite de quinta, o Wizards anotou ao menos 100 pontos pela 22ª partida consecutiva. John Wall acumulou 20 pontos e 12 assistências, enquanto Otto Porter Jr. acertou seis arremessos de três e terminou a partida com 25 pontos e oito rebotes. Markieff Morris anotou 21 pontos e Bradley Beal terminou a noite com 19.

Os titulares do Wizards fizeram mesmo a diferença, tanto que eles marcaram 97 pontos contra apenas 59 do Pacers. O time de Indianápolis sofreu a sexta derrota consecutiva e ocupa a sexta posição na Conferência Leste. Myles Turner contribuiu com 17 pontos e nove rebotes e Paul George marcou 17 para o time de Indianápolis.

Com a pausa para o All-Star Game, que será disputado neste domingo em New Orleans, a temporada 2016/2017 da NBA será retomada na próxima quinta-feira.