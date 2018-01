Bulls vence e assume 8º lugar isolado na Conferência Leste O ala-armador inglês Ben Gordon marcou 32 pontos para o Chicago Bulls na noite desta sexta-feira, incluindo a cesta de três pontos que deu a vitória ao time por 103 a 101 sobre o Washington Wizards. O Bulls assumiu o oitavo lugar isolado da Conferência Leste, com 38 vitórias e 41 derrotas, uma vitória a mais que o Philadelphia Sixers, derrotado nesta sexta pelo Miami Heat. O armador Kirk Hinrich marcou 19 pontos para a equipe de Chicago, enquanto o ala reserva argentino Andrés Nocioni anotou 17 pontos. Já o Wizards perdeu seu quinto confronto consecutivo e agora divide a quinta posição da Conferência Leste com o Milwaukee Bucks e o Indiana Pacers. O armador Gil Arenas marcou 36 pontos para a equipe de Washington, enquanto o ala-armador Antonio Daniels colaborou com 20 e o ala Antawn Jamison marcou 16.