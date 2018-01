Bulls vencem 3º jogo seguido na NBA Faziam já dois anos que a equipe do Chicago Bulls, maior vencedora da década de 90 na NBA, quando contava com o astro Michael Jordan e um grande elenco, não ganhava três jogos seguidos em uma temporada da liga. E faziam já quatro anos desde a última vitória do time de Chicago sobre a equipe californiana do Golden State Warriors. Esses dois tabus foram quebrados na noite deste sábado, quando os Bulls passaram pelos Warriors, placar de 105 a 91. Desde que os novatos Travis Best e Jalen Rose chegaram para reforçar os Bulls, a equipe venceu todos os jogos dos quais participou. Esta noite, Best marcou 16 pontos e Rose, 15, mas o destaque foi mesmo Marcus Fizer que, com 30 pontos marcados, conseguiu um record em sua carreira. Mesmo com os últimos resultados, o time de Chicago ainda ocupa uma das últimas colocações na tabela da liga norte-americana de basquete profissional. Confira os demais resultados da rodada: Orlando Magic 105 x 87 Philadelphia 76ers Washington Wizards 95 x 97 Miami Heat San Antonio Spurs 88 x 112 Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks 111 x 97 Sacramento Kings Indiana Pacers 106 x 88 Los Angeles Clippers Houston Rockets 99 x 89 Boston Celtics Portland TrailBlazers 101 x 90 Denver Nuggets