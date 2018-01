Bulls vencem Blazers pela NBA Ano novo, vida nova. A última noite do ano não foi feliz para a equipe do Portland Trail Blazers, que vinha de oito vitórias consecutivas na liga norte-americana de basquete (NBA). Os veteranos da costa Oeste dos EUA foram derrotados pelo jovem e ainda inexperiente time do Chicago Bulls, que jogava em casa, pelo placar de 102 a 87. Esta foi a primeira vez que os Bulls venceram os Blazers desde 29 de janeiro de 1998, quando o astro Michael Jordan e Scottie Pippen, que agora toma parte no elenco de Portland, lideravam a equipe de Chicago na campanha de seu sexto título da NBA em oito anos. Desde então, as duas equipes já haviam se enfrentado oito vezes, e Portland venceu todas. Confira os demais resultados da noite: Boston Celtics 96 x 89 Memphis Grizzlies Washington Wizards 105 x 103 San Antonio Spurs New Orleans Hornets 86 x 89 Indiana Pacers Los Angeles Clippers 75 x 83 Philadelphia 76ers Houston Rockets 103 x 80 Milwaukee Bucks