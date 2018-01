Bulls vencem Celtics e acirra briga pela oitava vaga no Leste Com 25 pontos do ala-armador Kirk Hinrich, o Chicago Bulls bateu neste sábado o Boston Celtics por 100 a 94, e manteve vivas chances de classificação aos playoffs da NBA. A equipe de Chicago, que passou a apresentar marca de 33 vitórias e 40 derrotas na temporada, está na nona colocação da Conferência Leste, atrás do Philadelphia Sixers, que é o oitavo. O Celtics está na décima posição, 2,5 jogos atrás do Bulls. O ala sudanês Luol Deng, o pivô Mike Sweetney e o reserva Ben Gordon anotaram hoje outros 14 pontos cada um para o Chicago. Pelo lado do Celtics, o destaque ficou por conta de Wally Szczerbiack, responsável por 28 pontos. O ala Paul Pierce colaborou com outros 18 e o reserva Tony Allen com 10.