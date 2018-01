Bulls vencem e atrapalham os Bucks O Chicago Bulls derrotou na prorrogação o Milwaukee Bucks por 117 a 115 e terminou um seqüência de quatro derrotas consecutivas, na noite deste sábado, em Chicago (EUA). Jalen Rose liderou os Bulls, com 31 pontos. Mesmo com a vitória, o Chicago já está fora da próxima fase da NBA. A equipe soma 27 vitórias em 77 jogos. Já para o Milwaukee, que está na briga pela oitava vaga da Conferência Leste, a derrota poderá pesar na hora decisiva. O time soma 38 vitórias e 40 derrotas e está em oitavo lugar no Leste. O Washington Wizards e o New York Knicks, que perdeu hoje por 109 a 98 para o Los Angeles Clippers, estão empatados em nono lugar, com 34 vitórias. Os Wizards têm duas derrotas a menos (41). A boa notícia para os Bucks foi a derrota do Orlando Magic diante do Dallas Mavericks por 108 a 90. O Magic é o sétimo colocado, com 39 vitórias e 37 derrotas. O Milwaukee tem mais quatro confrontos até a definição dos oito classificados para os playoffs. São eles: L.A. Clippes, Toronto, Indiana e Orlando Outros resultados deste sábado: Phoenix 111 x 94 Minnesota Atlanta 97 x 91 Memphis Cleveland 79 x 76 New Orleans