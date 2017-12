Bulls vencem fora de casa os Rockets Jalen Rose marcou o ponto decisivo no final do segundo tempo da prorrogação na vitória do Chicago Bulls sobre o Houston Rockets por 114 a 112, na noite deste sábado pela NBA. Rose, que totalizou 44 pontos, fez a melhor pontuação de sua carreira. A vitória quebra uma seqüência de oito derrotas dos Bulls, que continuam na última colocação da Divisão Central com 17 vitórias e 50 derrotas. O Houston é o quinto na Divisão do Meio-Oeste. Outros resultados: Miami 101 x 76 Denver Charlotte 87 x 76 Phoenix New York 105 x 95 Cleveland Detroit 102 x 94 Milwaukee San Antonio 111 x 104 Boston Portland 95 x 80 Washington Dallas 117 x 100 Golden State Seattle 95 x 80 L.A Clippers