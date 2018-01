Bulls vencem Pistons pela NBA Depois que a brilhante geração de Michael Jordan e Scottie Pippen se aposentou, o time do Chicago Bulls nunca mais foi o mesmo. Nesta temporada de 2004/05 da NBA, a equipe parece dar sinais de que pode voltar a ser competitiva. Na noite deste sábado, os Bulls, derrotaram o Detroit Pistons, atual campeão da liga, em Detroit, por 100 a 89. Com a vitória, o time de Chicago se mantém no oitavo lugar da Conferência Leste e, se a fase preliminar terminasse hoje, estaria classificado para os playoffs. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 100 x 96 Boston Celtics Orlando Magic 115 x 111 Philadelphia 76ers Indiana Pacers 93 x 95 Washington Wizards New Orleans Hornets 88 x 85 Los Angeles Clippers Utah Jazz 94 x 110 Memphis Grizzlies Portland TrailBlazers 83 x 91 Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 87 x 105 Cleveland Cavs