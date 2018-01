Bulls vencem segundo jogo consecutivo O Chicago Bulls derrotou nesta terça-feira o Orlando Magic por 107 a 87 e conquistou sua segunda vitória consecutiva na NBA. Jalen Rose liderou os Bulls com 28 pontos. O resultado dá um pouco de ânimo para a torcida dos Bulls, que continua em penúltimo na Divisão Central, com apenas seis vitórias em 21 partidas. Para o Orlando, esta terceira derrota consecutiva ainda não é motivo para começar a se preocupar. O time está na quarta posição da Divisão do Atlântico, atrás do Philadelphia, Boston e New Jersey. São 12 vitórias em 23 partidas. O cestinha do Magic foi Tracy McGrady, com 26 pontos. Outros resultados desta terça: Portland 98 x 79 Washington New York 97 x 80 Seattle Memphis 107 x 96 Miami Chicago 107 x 87 Orlando Dallas 122 x 95 LA Clippers Houston 103 x 96 Sacramento Golden State 106 x 102 L.A. Lakers