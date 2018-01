Byrd volta ao basquete do Vasco O Vasco informou nesta terça-feira que o ala Charles Byrd está de volta ao time de basquete do clube. O jogador, que virou ídolo da torcida e ajudou a equipe a conquistar os principais títulos no basquete masculino, estréia no time durante o Torneio Internacional de Córdoba, na Argentina, entre os dias 13 e 15. A previsão é a de que Byrd desembarque domingo ou segunda-feira, no Rio. O jogador americano vai atuar ao lado do seu compatriota Mike Higgins e do brasileiro Jamison, recém-contratados. O Vasco já assegurou a permanência, na equipe comandada pelo técnico Hélio Rubens, de Helinho, Rogério, Sandro Varejão, Mingão, Nenê e Manteiguinha.