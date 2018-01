Cai a série vitoriosa do Philadelphia Apesar do ótimo desempenho de Allen Iverson, que fez nada menos que 47 pontos, o Philadelphia foi derrotado pelo Charlotte por 86 a 85, num dos mais emocionantes jogos da rodada da NBA, encerrada na madrugada deste domingo. O resultado interrompeu uma série de seis vitórias consecutivas do Philadelphia, mas mesmo assim, o time se mantém na liderança da Divisão Atlântica da Conferência Leste. O Charlotte é o segundo na Divisão Central. Em Los Angeles, o L.A. Clippers venceu o Portland por 123 a 120, depois de duas prorrogações e, em Chicago, o time da casa venceu o Vancouver por 90 a 75. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Toronto 106 x 99 Washington; Miami 75 x 70 Nova Jersey, San Antonio 107 x 104 Dallas e Denver 85 x 82 Atlanta. A rodada que começa neste domingo à noite terá sete partidas: Sacramento x N. Y; Minnesota x Indiana, Utah x Phoenix, Orlando x L.A. Lakers, Golden State x Milwaukee, Cleveland x Detroit e Washington x New Jersey.