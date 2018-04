Calouros vencem segundanistas com recorde no All-Star Game da NBA

SÃO PAULO - Os calouros da NBA derrotaram os segundanistas no "Rookie Challenge" por 148 a 140, na noite de sexta-feira, em Los Angeles, em um dos eventos do All-Star Weekend. O triunfo dos novatos foi o segundo consecutivo, já que eles também triunfaram na temporada 2009/2010. Os 288 pontos anotados pelas duas equipes são um recorde desta partida festiva.

O novato John Wall, do Washington Wizards, foi eleito o MVP do jogo ao terminar o duelo com 22 assistências e 12 pontos. DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings, foi o outro destaque da equipe, com 33 pontos e 14 rebotes. DeJuan Blair, do San Antonio Spurs, foi o principal jogador dos segundanistas da NBA, com 28 pontos e 15 rebotes.

O duelo entre calouros e segundanistas da NBA acontece desde 2000. Antes disso, o jogo envolvia apenas os novatos, divididos em equipes de acordo com a conferência que atuavam. Apesar do triunfo de sexta-feira, os calouros estão em desvantagem no confronto, com quatro vitórias e oito derrotas.

Jogo das celebridades. O All-Star Weekend foi aberto com a disputa de uma partida entre celebridades, que envolveu ex-jogadores da NBA, como Scottie Pippen, Rick Fox, Mitch Richmond, Chris Mullin e Jalen Rose, e artistas, como Justin Bieber, Ty Burrell, Rob Kardashian, Zach Levi e Romeo Miller.

A equipe da Conferência Leste venceu o time da Conferência Oeste por 54 a 49. Pippen liderou o triunfo da equipe do Leste ao anotar 17 jogos. Mas Bieber, que defendeu a Conferência Oeste e marcou oito pontos, inclusive com uma cesta de três, foi eleito o MVP da partida em votação realizada pela internet.