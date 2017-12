Campeão da NBA com o Warriors, Matt Barnes anuncia aposentadoria

Matt Barnes anunciou a sua aposentadoria da NBA, após uma carreira de 14 anos, durante a qual defendeu nove equipes, incluindo o Golden State Warriors, pelo qual conquistou o título do campeonato anterior. O ala, de 37 anos, não atuou nesta temporada. Ele oficializou a sua decisão de deixar as quadras em publicação no seu perfil no Instagram.

"Viajei por todo o mundo, conheci um monte de gente. Alguns serão irmãos durante o resto da minha vida!", escreveu. "Mas agora me dizem que posso me vestir assim para reuniões de negócios e ganhar mais dinheiro fora da quadra do que ganhei dentro, que posso passar mais tempo com meus filhos? Eu, o único que supostamente não era para ser ninguém e terminou fazendo isto".

O texto estava acompanhado de uma foto em que Barnes aparece com uma calça esportiva, uma camiseta escura e uma jaqueta. "Sem importar se amam ou me odeiam, fiz tudo como quis na minha maneira", acrescentou.

No mês passado, Barnes recebeu seu anel de campeão durante partida do Warriors contra o Sacramento Kings, que o dispensou ao fim da temporada passada. Ele teve várias passagens pelo time de Oakland, Kings e Los Angeles Clippers, onde passou a maior parte da sua carreira.

Além disso, também defendeu Los Angeles Lakers, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Orlando Magic e Memphis Grizzlies, tendo fechado a sua carreira com médias de 8,2 pontos e 4,6 rebotes. Foi reserva na maior parte dessas equipes.